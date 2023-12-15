入境處聯同警方一連4日反黑工拘20人　包括一內地水貨客

入境處於本周一至昨日（11至14日）期間，一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，連同警方的執法行動，合共拘捕14名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者，當中包括一名在上水涉嫌「走水貨」被捕的內地男旅客。



入境處聯同警方一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，合共拘捕14名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。（入境處提供）

處方表示，在反非法勞工行動期間，特遣隊人員搜查了展覽廳、賓館、裝修中單位、餐廳及菜檔等共16個目標地點，合共拘捕10名非法勞工，他們是年齡介乎26至50歲的6男4女，當中1男2女持有「行街紙」，另有1男1女分別涉嫌行使及管有他人身份證，以及行使及管有懷疑偽造身份證。

被捕人士亦包括涉嫌聘用非法勞工的3男2女僱主，年齡介乎34至56歲，當中一名男子亦涉嫌無合理辯解而將其香港身份證轉讓予他人。另外亦拘捕一名涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件的40歲男子。

警方拘捕一名涉非法從事水貨活動的38歲內地男旅客，並搜出一批化妝品及電子產品。（入境處提供）

此外，警方亦於西區搜查了28個目標地點，拘捕了3名介乎37至43歲的1男2女非法勞工，而該兩名女子均持有「行街紙」；另亦於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的38歲內地男旅客，搜出一批用作「走水貨」的化妝品及電子產品。

處方重申，任何人違反對其有效的逗留條件即屬犯法，所有旅客在未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何僱傭工作，違例者會被檢控，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行，任何人士在聘用僱員前，應採取一切切實可行的步驟，確定有關僱員可合法受僱。