將軍澳環保大道兩車相撞　客貨車撞至翻側　司機受傷

今日（16日）上午11時43分，將軍澳環保大道近寶邑路、往將軍澳隧道方向，有兩部貨車相撞。其中客貨車被撞後向左翻側，南亞裔司機受傷。救援人員到場將傷者扶出，現正協助包紮。



司機被戴上頸箍。（林澤鋒攝）