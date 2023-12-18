油塘男子海面載浮載沉　消防蛙人落水救人

撰文：翁鈺輝
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今日（18日）上午8時42分，警方接報一名男子在觀塘魚類批發市場對開100米海面位置載浮載沉，消防蛙人落水救人，並將事主救上岸。

消防蛙人落水救人。（翁鈺輝攝）
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