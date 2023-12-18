內地港澳三地打擊跨境轉運冒牌貨　檢值$540萬貨包括波衫、LV袋等

香港海關與內地及澳門海關12月4日至15日採取為期12日的聯合執法行動，打擊三地跨境及轉口往海外國家的冒牌貨物活動。行動中，香港海關檢獲約14,000件懷疑冒牌貨物，估計市值約540萬元。



三地海關於行動期間加強檢查三地跨境及轉口往北美、歐洲、東南亞及其他國家和地區的貨物，有效遏止跨境轉運冒牌貨物活動。當中，香港海關檢獲的懷疑冒牌貨物包括手袋、手提電話及配件、衣物及鞋履。海關圖片所見，冒牌貨包括LV袋、球衣、Dyson造型器等。

這是三地海關今年第三次聯合執法行動，行動中香港海關合共檢獲約51,000件懷疑冒牌貨物，估計市值約2,550萬元。

香港海關將繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作，透過情報交流及聯合執法行動，嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進口或出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑冒牌活動。