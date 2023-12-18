車cam直擊｜荃灣撞車變打交　兩司機爆粗互毆　女子狂叫：唔好呀

荃灣上周六（16日）發生司機打鬥案。今日（18日）在網上瘋傳一段車cam片段，可見兩名男司機在大涌道馬路中央初則口角，繼而動武。據了解，當時後車司機報稱見到鄰線開車，他開車時收掣不及撞及前面另一輛私家車，結果兩名司機爆發罵戰，粗口橫飛，大打出手，雙雙被捕，片中多次傳出女子尖叫聲：「唔好呀！唔好呀！」上載片段的網民稱「朋友撞到前車，都話賠錢喇，但依家啲人三句唔埋兩句就郁手」，但網民熱議認為雙方均有責任，「一隻手掌拍唔響喎！」



片段一開首已見紅色車尾門被白色車撞凹，兩名相信是司機的男子在車旁對話。（車cam L（香港群組）facebook/網民Cecil Ng片段截圖）

相關車cam片段顯示上周六下午1時許，可見一輛白色私家車已從後撞到一輛紅色私家車，紅車尾門凹陷。兩名相信是司機的男子站在車旁，疑似戴鴨舌帽的白色車司機起初以小聲爭論，其後提高聲線大叫：「而家對唔住，我自己錯囉咪講咗，鬧乜嘢啫要？」懷疑是紅車司機的灰衫男則一度反駁。

Cap帽男聞言再高聲稱：「鬧完有咩好呀？鬧完咁點吖？人哋郁手打交！咁點吖？」灰衫男隨即收起手上電話，手胸並用推撞cap帽男。對方見狀即指：「哦！影X住你呀！」灰衫男怒氣未止，出右手掌摑cap帽男左臉，更「起飛腳」踢向對方，情況陷入失控，現場傳出多下女子哭喊聲，尖叫「爸爸唔好呀！」紅車上亦有一名女子落車勸喻「唔好啦！」

雙方大打出手期間，均已離開車cam鏡頭範圍，但仍可聽到打鬥聲及尖叫聲，其中一人接連「爆粗」喝罵對方，另一人則大叫「報警！即刻報警！」片段至此結束。

上載片段的網民表示，「朋友撞到前車，都話賠錢喇，但依家啲人三句唔埋兩句就郁手，咁惡㗎咩？」他又呼籲其他網民提供更多角度的車cam片段，指「朋友捱打又會變咗毆鬥」。惟其他網民質疑兩名司機均有責任，認為雙方態度同樣欠佳，「你（片主）朋友嘅肢體語言好難想像佢嘅語氣係好友善」、「片段所見，你朋友都好激動大聲鬧對方喎，一隻手掌拍唔響喎」、「撞到人仲要咁串？」片主則回應是對方「一落車就不停問伯母，所以先會話撞你咪賠錢，唔知惡咩。」

兩名司機初則口角，繼而動武，灰衫男手胸並用撞向cap帽男。（車cam L（香港群組）facebook/網民Cecil Ng片段截圖）

警方表示，上周六下午2時25分左右先後接獲兩宗報案，指兩輛私家車在荃灣大涌道發生交通意外，兩名分別64歲及48歲男司機打鬥。據了解，當時48歲男子的車在後方，64歲男子的車在前方，後車司機報稱見到鄰線車輛開車，他開車時因前車未郁動，收掣不及撞前。雙方下車爭執，隨後動武，最終均涉「在公眾地方打鬥」被捕，交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。