黃大仙東頭邨火｜男戶主襲妻女後葬身火海　警方消防將交代案情

黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位，今晨發生火警，姓王（49歲）男戶主被發現倒斃屋內成焦屍，同齡妻子及16歲長女有刀傷，連同12歲幼女一併送院，警方重案組接手，列作火警及傷人案調查。黃大仙分區助理指揮官（行動）署理總督察郭俊希、消防處高級消防隊長蔡永耀及消防處高級救護主任梁頴遜，將於中午交代案情，《香港01》屆時會直播。



消息稱，王姓男戶主為三行工人，近日透露工作不愉快，且疑沉迷賭博欠債150萬元，飽受困擾。今早（20日）約7時15分，有人趁妻子熟睡，突然用刀施襲，妻子左後腦受傷；長女聽到母親尖叫聲，與妹妹上前協助，糾纏間左手腕左前額受傷；妹妹則沒有受傷。3母女奪命逃出向同層鄰居求救暫避，鄰居亦協助報警。未幾涉事單位冒出濃煙，消防到場發現男户主燒焦的屍體，母女3人則在大廈大堂待援。

大廈地下大堂遺下染血白布。（黃學潤攝）

事發於今日（20日）上午7時19分，警方接報黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位起火，現場傳出爆炸聲，玻璃窗碎裂飛散落樓。大批救援人員趕至，在起火單位找到一具男性焦屍，另外尋獲3母女，其中母親頭和右手割傷流血、長女頭和手傷，頸部染滿鮮血、幼女赤腳未見表面傷痕。

一塊染血白布置於地下大堂，消防犬到場搜尋是否有助燃劑。煤氣公司人員到場檢查，初顯示不涉及漏煤氣，惟現場傳出濃烈火水味。火警於7時47分救熄，大廈另有3名女住戶吸入濃煙不適送院。

傷者送院情況