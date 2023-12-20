粉錦公路兩車相撞　兩男兩女獲救

撰文：凌逸德
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今日（20日）下午1時49分，八鄉粉錦公路近打石湖村發生交通意外，兩架私家車相撞，據報一名司機被困車內昏迷。救護員趕往現場，兩男兩女獲救清醒，警方正調查意外原因。

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