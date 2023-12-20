將軍澳過去一周爆竊案頻生　警聯飛行服務隊一連八日行動打擊

將軍澳清水灣道及甘樹路一帶，於過去一星期（15日至19日）發生多宗爆竊及企圖爆竊案件。警方留意到匪徒會選擇依山而建的屋苑為目標，利用山坡叢林及夜色作掩護，特別是趁戶主出門或晚飯時間，沿山坡潛入屋苑進行爆竊。有見及此，將軍澳警區特遣隊、野外巡邏隊、軍裝巡邏小隊及機動部隊，聯同飛行服務隊等人員一連八日（19日至26日）在清水灣道一帶進行代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動，以打擊及預防爆竊等罪案。



將軍澳過去一周爆竊案頻生，警方聯同飛行服務隊一連八日進行反爆竊行動。（警方提供）

警方提醒市民須確保住宅內外保安設施操作正常。如非必要，避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內。警方亦鼓勵市民加強家居防盜措施，例如安裝具有容貌識別功能的智能閉路電視系統，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的疑犯。

居民及保安人員亦要多加留意居所附近山坡位置有否可疑活動，如遇到或從閉路電視發現可疑人，應立即報警求助。 臨近歲晚，警方會加派軍裝，便裝及野外巡邏隊人員於爆竊地點附近山坡叢林內巡邏及埋伏，同時呼籲各位市民、保安、以及物業管理人員繼續與警方保持緊密連繫，加裝防盜系統，以免匪徒有機可乘，一同攜手合作，打擊爆竊罪案。