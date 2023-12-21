長沙灣荔盈街輕貨司機昏迷車內　送院搶救

撰文：馬耀文
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今日（21日）早上6時10分，警方接報長沙灣荔盈街凱旭閣對開，一名中年男子在一輛輕型貨車上昏迷。救援人員到場將事主送往明愛醫院搶救，警方正展開調查。

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