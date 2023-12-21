海關截加拿大海運貨櫃　揭輪胎藏值$5200萬大麻花　3男被捕

香港海關於11月21日在葵涌海關大樓驗貨場偵破一宗大型海路販運毒品案件，在一個由加拿大抵港，20呎報稱載有汽車輪胎的海運貨櫃內，檢獲約228公斤懷疑大麻花，估計市值約5200萬元。海關拘捕3名涉案男子。



海關揭發輪胎內部中空位置，藏有多包可疑草本植物。（黃偉民攝）

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港口及海域科貨櫃貨物查驗組督察楊文傑交代案情，11月21日關員透過風險評估及資料分析，鎖定來自加拿大一個長20尺、報稱載有汽車輪胎的海運貨櫃。根據貨物資料顯示，寄貨公司並無任何海運紀錄，而收貨人是一間本地公司，但報稱地址與商業登記的資料不符。基於上述原因，海關決定扣留貨櫃檢查。當日關員在青衣海關驗貨場檢驗貨櫃，打開貨櫃後發現該批貨物總共有8板，合共98個輪胎。

關員將輪胎逐一進行X光檢查，發現部分輪胎有可疑影像，輪胎內部收藏橙色可疑物品，關員拆開輪胎包裝作進一步檢查，揭發輪胎內部中空位置，藏有多包草本植物。海關將該批草本植物進行快速毒品測試，結果顯示樣本對大麻呈陽性反應。

海關在73個輪胎內撿獲合共228公斤懷疑大麻花，市值超過5200萬元。海關相信不法分子將大麻花收藏在輪胎內部，混入其他正常輪胎作掩飾，企圖逃避海關人員檢查及增加檢驗貨物的難度。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢（左）及港口及海域科貨櫃貨物查驗組督察楊文傑（右）。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢指，海關毒品調查科隨即接手調查案件，並進行監控遞送行動。當日海關已經迅速拘捕一名65歲男司機及一間物流公司的58歲男負責人。另外，12月6日一名47歲收貨男司機準備去貨倉收貨時候，被預先埋伏的關員拘捕。

整個監控遞送過程，海關發現收貨人多次以不同理由及藉口拒絕或延遲收貨，甚至不斷更改儲存地點，用時間消耗策略，企圖長時間閒置該批貨物，直至找到本地買家，才用「霰彈槍」形式散貨，藉此減低風險。 被捕3人暫准保釋候查， 案件仍在調查中，海關不排除會有更加多人被捕 。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。