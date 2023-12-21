黑幫招攬中泰女子來港賣淫　五五分帳月賺$30萬　警拘11男女

警方瓦解一個由黑幫操控的賣淫集團，透過telegram賣廣告招客，然後安排性工作者到酒店提供性服務；行動中拘捕4名骨幹成員及7名中、泰性工作者，檢獲一批現金及證物。



東區警區刑事部高級督察劉志峯稱，反黑組人員調查得悉，一個本地的賣淫集團透過即時通訊軟件，安排泰籍及內地女子持旅遊簽證，於來港前訂購北角一間指定酒店房間，之後再透過不同的即時通訊軟件（telegram、whatsapp及wechat）安排顧客到來進行交易。集團的骨幹成員亦向性工作者提供日用品、一次性毛巾、避孕套及收取犯罪得益。集團活躍了約3個月，骨幹與性工作者五五分帳，每個月營業額約30萬港元。

警方於昨日（20日）採取拘捕行動，以控制賣淫、依靠他人賣淫收入為生罪名拘捕4名骨幹集團成員，並且於酒店內以違反逗留條件拘捕3名泰籍及4名中國籍女子。行動中，檢獲約75,000元，以及大量與性工作有關的物品包括漱口水，避孕套、潤滑劑及一次性毛巾。

4 名骨幹成員中，3人是名本地男子，1人是泰籍男子（26至49歲）；被捕女子包括3名泰籍及4名內地女子（26至42歲），全部人士正被警方扣留調查 。

東區警區反三合會行動組高級督察劉志峯交代案情。（陳浩然攝）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第130及137條，「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」及「依靠他人賣淫的收入為生」罪行一經定罪，最高刑罰由監禁10年至14年不等。