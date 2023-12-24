男子頭流血倒臥香港大學校園平台　救護人員趕往現場

撰文：凌逸德
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今日（24日）上午接近10時，警方接報指一名年約40多歲的男子倒臥在香港大學莊月明化學樓近列堤頓道的平台位置，頭部流血。救護人員趕往現場施援，警方正調查事故成因。

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