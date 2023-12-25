大埔燒肉店IronMan 1:1模型獲學生贈公仔　Gucci頸巾男疑順手牽羊

聖誕節普天同慶，卻有人懷疑順手牽羊，偷走學生贈予燒肉店「鐵甲奇俠（Iron Man）」模型的《史迪仔》角色「甘仔」公仔。燒肉店將拍攝到涉事男子作案的閉路電視截圖放上網，希望男子及早歸案。經理陳先生表示，昨日（24日）已經報警處理，公仔是附近學校學生上月贈予鐵甲奇俠的禮物，該名學生翌日更「特登返嚟望」，見公仔尚在，更拍照留念，豈料上周六（23日）卻遭人偷去。



「校長燒肉日韓料理大埔」昨日（24日）在社交媒體發文譴責一名戴GUCCI頸巾的男子偷去小朋友送給機械人的聖誕禮物公仔。（校長燒肉日韓料理大埔Facebook截圖）

「校長燒肉日韓料理大埔」在Facebook發文：「給紅色背囊小姐的溫馨提示：聖誕節一個戴GUCCI頸巾大男人要偷一個小朋友送畀機械人嘅聖誕禮物公仔，呢啲男人真係唔要得！大家如果認識呢一位小姐嘅朋友、親戚、鄰居或者同事記得做好心傳開去話畀呢個小姐聽提一提佢，佢男朋友/先生做出呢啲偷竊行為。或者如果你認識當事人請tag佢出嚟問下佢點解要偷嘢」。

《香港01》向餐廳查詢情況，經理陳先生表示，上周六（23日）晚約8時半，一對情侶在餐廳用餐完畢後下樓，一開始以為他們只是和聖誕裝飾及Iron man拍照打卡，便不以為意。惟翌日（24日）早上，有一名很喜歡那隻「甘仔」公仔員工發現它不見了，「嗰個員工每朝都返嚟同佢講早晨嘅，第二朝返嚟見到隻嘢唔見咗，佢就問啦」，於是翻查閉路電視記錄，發現一個背著紅色背囊的女子及一名戴Gucci頸巾的男子拍照打卡後，男方看着「甘仔」公仔，拿上手「玩下玩下」，之後卻「就咁袋走」離開。

他指，男子沒有看向閉路電視鏡頭，應該不知道這一舉動已被拍下來，「平時𡃁仔玩完都擺返低啦，佢攞走㗎大佬。大人大姐咁樣拎條Gucci頸巾你唔係咁cheap（低級）下嘛，幾嚿水隻公仔都攞埋」，並已於同日向警方報案。他說，該男女當日消費約600元，以Visa信用卡付款，因此一定會找到賊人。

陳經理表示，公仔是學生在11月時經過餐廳時，看見Iron man便問餐廳職員「可唔可以送畀佢？」作為送給Iron man的聖誕禮物，該名學生翌日「特登返嚟望」，見「甘仔」公仔尚在，更拍照留念。陳指，不清楚公司會如何處理，但個人而言只想拿回公仔，「我又唔係話一定要佢坐監，自己醒目拎返返嚟，講聲唔好意思咪算囉，『唔好意思呀對唔住呀手多』，咁咪由佢囉係咪先？」

警方表示於昨日（24日）下午2時14分接獲餐廳職員報案，並指一個價值500元的裝飾公仔遭偷走，翻查閉路電視發現一名男子偷去該公仔，案件列作「盜竊」處理，交由大埔刑事調查隊第三隊跟進。