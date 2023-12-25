警一連3日設路障截逾千名司機「吹波仔」　拘22人包括5通緝犯

新界南總區交通部執行及管制組、道路安全組與新界南機動部隊人員，於12月23日晚上至25日凌晨時分，在區內進行代號「田狩」的反酒駕、藥駕及反罪惡聯合行動，於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向過千名駕駛者進行酒精呼氣測試。行動中警方一共拘捕22人，分別涉嫌酒後駕駛、危險駕駛等罪行，其中5人更為被通緝人士，並扣查了4部懷疑非法改裝的車輛。



行動中，警員共拘捕21名本地男子及1名本地女子，年齡介乎25至60歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「危險駕駛」，其中5人被發現為被通緝人士，據悉他們均欠交法庭交通罰款。

整個行動中，警員合共向1,347名司機進行酒精呼氣測試，並截查455人，以及搜查141輛汽車，並對違例司機發出29張定額罰款告票，以及扣查4部懷疑非法改裝的車輛。

另外，警方在區內不同的酒吧和食肆派發傳單，呼籲駕駛者，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息，繼續全力打擊相關違法行為，保障市民生命和財產。