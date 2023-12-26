鰂魚涌43歲菲傭客廳昏迷　住户揭發送院搶救

撰文：凌逸德
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鰂魚涌有人暈倒。今（26日）晚7時許，基利路6號栢蕙苑康栢閣一單位，住戶發現其43歲菲律賓籍女傭懷疑於客廳暈倒，遂報案求助。救援人員接報到場，將昏迷事主送往東區醫院救治，事件列作有人暈倒處理。

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