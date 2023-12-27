油麻地司機遭持雙氣槍漢射擊　警拘47歲男疑有幻覺致犯案

油麻地今日（27日）發生氣槍傷人案，清晨近5時，一名66歲男司機取回其泊於吳松街61號的客貨車時，突遭一名持兩支氣槍的男子敲打車窗，林男下車即遭對方瘋狂掃射及以木棍施襲，他「身中多槍」滿身鮮血走入一間便利店求助，由職員協助報警，警方將案列作「傷人」。據了解，警方已拘捕一名47歲姓黃涉案男子，他有精神病紀錄，懷疑案發時有幻覺及幻聽，因而犯案。警方會於今晚8時半交代案情。



警員在廟街發現一支破爛的長槍型氣槍。（陳永武攝）

案發於今日清晨4時58分，66歲姓林男事主在佐敦消遣後，到吳松街61號取車，當時一名男子走近拍打車窗，事主不以為意，落車了解，赫見對方手持一支「長槍」及一支「手槍」，瘋狂向他掃射，又用木棍施襲。事主「身中多槍」，頭及手受傷，滿面鮮血負傷逃走，先在上海街168號唐樓的樓梯位置躲避，再衝入距離貨車約200米外、位於上海街與寧波街交界的便利店求助，由便利店職員代為報警。

警員在傷者的客貨車附近搜查。（陳永武攝）

事主面部有多處受傷，相信由BB彈造成；頭部亦有4至5處裂傷，鼻樑流血，雙手手腕紅腫，清醒被送往廣華醫院治理，情況穩定。據了解，他稱沒有結怨及欠債，警方將案件列作傷人案處理，交由油尖警區重案組跟進。