食品盒掩飾藏海洛英　異常沉重惹疑　海關拘無業婦檢$1400萬毒品

海關在機場破獲一宗販毒案，檢獲18公斤懷疑海洛英，市值約1,400萬元，是今年至今涉及單一航空旅客的最大宗毒品案。涉案無業本地女子涉嫌以食品包裝盒裝着毒品，圖作掩飾，惟因包裝盒異常沉重，且有再包裝痕跡，引起關員懷疑，檢查後發現毒品，隨即以涉嫌販毒拘捕該名女子。



海關在機場一名抵港旅客的行李檢獲藏於食品包裝盒的18公斤懷疑海洛英，市值約1,400萬元，拘捕涉案本地女子。（林振華攝）

海關毒品調查科調查主任江堅傑表示，海關機場科人員昨日（26日）在香港國際機場，截查一名由泰國曼谷飛抵本港的本地女子，檢查其寄倉行李時發現X光影像有可疑，遂進行更深入的檢查。人員發現行李內的食品包裝盒異常沉重，且全部有重新包裝痕跡，打開共6個食品包裝位後，檢獲18公斤懷疑海洛英，人員隨即以涉嫌販運危險藥物，拘捕該名報稱無業的56歲女子。案件由海關毒品調查科接手調查，被捕女子已控以一項販運危險藥物罪，明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。

海關在機場一名抵港旅客的行李檢獲藏於食品包裝盒的18公斤懷疑海洛英，市值約1,400萬元，拘捕涉案本地女子，她黑布蒙頭由海關人員押走。（林振華攝）

海關檢獲的涉案食品包裝盒，部分印有英文，部分則印有韓文，均為普通零食，而非泰國常見手信食品；另亦檢獲印有「雙獅地球牌」的懷疑毒品包裝。江堅傑形容販毒集團以「精良的手法」，利用日常食品收藏毒品，企圖減低被海關人員發現的風險。他稱海關會繼續透過風險管理及使用先進裝備，防止毒品流入本港。

海關在機場一名抵港旅客的行李檢獲藏於食品包裝盒的18公斤懷疑海洛英，市值約1,400萬元，拘捕涉案本地女子。（林振華攝）

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海關又稱，已在今年聖誕長假期破獲多宗涉及航空旅客的毒品案，呼籲市民勿為賺快錢而挺而走險。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及港幣500萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。