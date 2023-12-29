入境處全港反黑工拘13人　被捕10名非法勞工當中7人使用假身份證

入境處過去兩天（27及28日）在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，其間搜查9個目標地點，合共拘捕6男7女，當中包括10名非法勞工、其中7人更行使或管有偽造身份證；另外3名被捕人士包括涉嫌聘用非法勞工的僱主、涉嫌協助及教唆者及逾期逗留者。

入境處強調，根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。



入境處過去兩日在全港多區展開反非法勞工行動，共拘捕13人，包括10名黑工。（入境處提供）

入境處表示，特遣隊人員共搜查9個目標地點，包括地盤、住宅單位及餐廳，拘捕5男5女非法勞工，年齡介乎39至59歲，當中3男4女涉嫌行使及管有懷疑偽造身分證。人員亦拘捕了涉嫌聘用非法勞工的39歲男子、涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件的58歲女子，以及涉逾期逗留的63歲女子。

入境處發言人強調，任何人違反對他有效的逗留條件即屬犯罪，而所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

入境處強調，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

入境處發言人重申，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱人士，最高刑罰已由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。