警東九龍辦足球賽暨嘉年華　300人參與促進社區共融提高滅罪意識

將軍澳警區與香港賽馬會啟業兒童及青少年服務中心合辦的「東九龍愛心共融足球賽暨滅罪嘉年華會2023」，於今日（30日）在將軍澳寶翠公園舉行，活動公開讓社區人士和少數族裔人士參與，吸引逾300名參賽者和觀眾到場。足球比賽過程非常緊湊及刺激，各參賽隊伍非常投入競技，展示了社區成員和少數族裔個體的才華和團隊合作精神。嘉年華會亦設有滅罪攤位，旨在透過遊戲方式提高市民大眾對打擊罪案和提高對詐騙活動的警覺性，同時加強社區的防騙防罪意識。



活動邀請了東九龍總區指揮官助理處長羅越榮博士、將軍澳警區指揮官麥文禹、平等機會委員會主席朱敏健及委員會利哲宏博士、西甲足球學校總監陳志康、將軍澳伊斯蘭協會副主席 Mr Muhammad Farooq擔任活動的主禮嘉賓。每位嘉賓有着不同的身分、年齡和背景，對是次活動的鼎力支持，體現其對建設共融和諧社區的信念。朱敏健表示認同警方一直推動社區共融的努力。

警方指，將軍澳警區一直十分重視群族共融，自2018年開展了「閃耀計劃」以來，已經舉辦了許多成功的活動。展望將來，將軍澳警區會繼續透過「閃耀計劃」凝聚共融力量，加強滅罪宣傳，建設和諧將軍澳。