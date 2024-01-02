西灣河的士撞3男女途人　送院治理

西灣河發生交通意外。清晨6時半左右，一輛的士沿太康街轉入太安街，途近嘉亨灣對開時撞到1男兩女途人。救援人員到場處理，將3人送院。據悉，3名傷者傷勢並不嚴重。



涉事的士停在現場接受調查。(黃偉民攝)