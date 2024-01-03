珍惜生命｜元朗12歲童墮渠骨折嚎哭　救援人員落水合力抬上救護車

元朗有男童墮渠。今（3日）午4時38分，一名男童被發現倒臥於朗河路一道5米深的明渠，其間不斷哭泣，途人見狀報案。救援人員到場，發現12歲事主盆骨骨折及腳部受傷，幸仍清醒，為他初步包紮後送屯門醫院治理，其母親亦趕至醫院查看情況。警方將案列「企圖自殺」處理，正調查事件起因。據了解，男童疑因學業問題不開心，事發前騎單車途經深約5米的明渠，疑一時想不開而墮渠。

讀者鄒先生目擊救援人員為男童治理的過程，他形容男童當時狀甚痛苦，接受治療時不斷嚎哭大叫。他並拍下男童被送上救護車的情況，可見救護車駛至明渠，與男童隔着一道溪流，男童被放在擔架上，準備送上救護車。其間有警員及消防員落水協助運送擔架，水位淹至小腿位，最終在8名救援人員協力下成功將事主抬上救護車。片段中有市民討論事件，形容明渠「好高喎」。



一名男童被發現倒臥於朗河路一道明渠，其間不斷哭泣，途人見狀報案。（讀者鄒先生提供）

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