珍惜生命｜新蒲崗五芳街工廈男子墮樓亡 上周痛失愛犬感自責
撰文：凌逸德
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新蒲崗有人墮樓。今（4日）午2時許，五芳街永濟工業大廈一名男子由高處墮下，倒臥大廈簷蓬位置。救援人員接報趕抵，發現男子陷入昏迷，沒有呼吸脈搏，立即將他送往聯合醫院搶救，惜告不治，警正調查原因。現場消息指，男子年約30歲，懷疑因沒照顧好其飼養的狗隻而自責輕生，從10樓一躍而下輕生。
據了解，死者姓馮年約30歲，於永濟工業大廈11樓開設Party room逾5年，有約5間房，主要供年輕人打麻雀玩樂。報案人Louis指出，今早10時許，收到馮男訊息指，上周四其飼養的芝娃娃因沒綁好狗帶衝出馬路而被車撞死，感自責欲輕生，並託他代為照顧中風的父親。
Louis指出，他只是馮男的客人，相交甚淺，關係只屬「萍水相逢」，但大家都是愛狗之人，馮男性格也較孤僻，疑因此將他當作摯友並委以重任。他不曾見過對方父親，但日後會間中探望。
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