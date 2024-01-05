柳俊江輕生｜曾是「新聞王子」屢惹官非　元朗721被打至頭破血流

曾被稱是「新聞王子」的42歲無綫新聞前主播柳俊江，今日（5日）被揭於大埔黃宜坳一村屋內輕生離世。柳俊江曾於無線新聞記者逾8年，離職後他曾於香港電台擔任《議事論事》。談及柳最廣為人知的事，無疑是他於在2019年7月21日元朗襲擊事件中，遭白衣人毆至頭破血流的畫面，他其後因著經歷，出版著作《元朗黑夜──我的記憶和眾人的記憶》。柳過往亦多次捲入官非，包括於2020年在觀塘在前妻及其男友人用膳期間，突然出現並拳打其男友人，最終更鬧上法庭；同年，他曾於尖沙咀捲入交通事故，涉嫌危險駕駛被捕，最終被判處社會服務令。



消息指，無綫新聞前記者柳俊江燒炭身亡。（柳俊江fb圖片）

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人稱「柳爺」的柳俊江，自2002年起於無綫新聞任職港聞組及中國組記者，亦擔任主播，報導過不少重大新聞，包括四川大地震、北京奧運等。至2010年離開無綫新聞後，他於香港電台擔任《議事論事》主持，至離開新聞業後，柳積極參與動物保育工作，曾任愛協中國外展總監；其後亦曾任職九巴社區事務經理。

在2019年7月21日元朗襲擊事件當中，柳俊江在元朗西鐵站附近遭「白衣人」打至頭破血流，頭部縫了8針，幸沒傷及頭骨；身體亦縫了數針，並由多處擦傷及瘀傷。他因著721的經歷，出版著作《元朗黑夜──我的記憶和眾人的記憶》。他曾經在社交平台形容書寫過程甚為痛苦，甚至出現心悸、手震、呼吸不暢等症狀，並透露自己過程中「克服了創傷壓力後遺」。

無綫新聞（TVB）拍攝到，前無綫記者柳俊江，在元朗被打至爆血。（無綫新聞畫面）

在2019年7月21日元朗襲擊事件當中，柳俊江在元朗西鐵站附近遭「白衣人」打至頭破血流，頭部縫了8針，幸沒傷及頭骨。（柳俊江Facebook）

柳俊江曾多次捲入官非，於2020年12月29日晚上，柳的私家車於尖沙咀梳士巴利道及漆咸道南交界與一輛機車相撞。警方調查後指私家車司機未有依交通燈號指示停車，柳涉嫌危險駕駛被捕。經法庭審訊後，柳被判160小時社會服務令、停牌6個月及要上駕駛改進課程。

柳俊江亦曾因感情糾紛而見報，2020年他正和前妻辦離婚，9月時其前妻和一名男友人在觀塘一間餐廳用膳，柳突然到場當面對質，一度多番拳打並推撞男友人，事件驚動警方介入。柳及後以涉嫌襲擊致造成身體傷害罪被捕，經司法程序後獲准撤控，准以1,000元簽保守行為1年，期間不可施行暴力行為。

柳俊江涉拳打妻子男友人，獲准以簽保守行為方式處理案件。(資料圖片／陳家怡攝)

柳其後宣布和前妻結束10年婚姻關係；其前妻亦於社交媒體Facebook坦言二人價值觀不同，無法繼續相處下去。事隔一年後，柳在Instagram貼出與新歡的合照，據悉女方為跳高運動員楊文蔚的經理人Grace Mak，比柳年輕10歲，兩人經常放閃。惟去年年中柳在社交平台只談工作，有傳兩人已分手。

翻查柳俊江的Facebook社交平台，可見兩日前他曾記錄自己的跑步經歷，更透露將會陪朋友，參與於本月21日舉行的馬拉松「全馬」賽事。另外，柳俊江亦於今個月開設「柳爺說話教室」供外界參與，教導說話技巧。

翻查柳俊江的Facebook社交平台，可見兩日前他曾記錄自己的跑步經歷，更透露將會陪朋友，參與於本月21日舉行的馬拉松「全馬」賽事。（網上截圖）

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