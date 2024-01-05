柳俊江輕生｜熱愛跑步除夕玩半馬﹕習慣先苦後甜　精神慢慢會強大

前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜凹一間村屋內燒炭，當場死亡。翻看他的社交平台專頁，他不時上載自己的生活照，當中絕大部分是運動照片，亦會發帖宣傳自己的「柳爺說話教室」課程。他去年12月在日本旅遊回港後，曾發帖稱「叉完電」、「感覺開始上力喇！」而2023年最後一個早上，他以參加半馬作結，並稱自己「習慣了先苦後甜，精神慢慢會強大起來！」剛踏入2024年，他在元旦發帖提及自己新一年的目標是要「好好捉緊每一個當下」，不料數日後就輕生離世。



前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜凹一間村屋內燒炭，當場死亡。（柳俊江fb圖片）

柳俊江的facebook照片當中，絕大部分是他練跑、參加馬拉松、健身等運動照，當中除有不少是他獨自跑步，也有一些是他與跑友一同練習的照片。他去年12月在曾到日本旅遊，當時亦多次上載在當地跑步的相片和相關帖文，提及自行計劃和實踐跑步路線，更附上與景點的自拍照。回港後他亦發帖指自己在「日本叉完電，雖然明顯身重咗（肥咗），但感覺開始上力喇！」

前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜凹一間村屋內燒炭，當場死亡。他上月在日本旅行回港後，曾發帖稱「叉完電」，「感覺開始上力喇！」（柳俊江fb截圖）

在去年12月31日，柳俊江亦完成「Garmin Run 亞洲系列賽事2023」的香港站賽事，之後在facebook發相表示以約一個半小時完成長逾20公里的比賽，稱在「2023年最後一個早上，以喜歡的方式，劃一個完滿句號」，形容自己「習慣了先苦後甜，精神慢慢會強大起來！所以我真的很喜歡跑步哦！」

前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜凹一間村屋內燒炭，當場死亡。他日前以約一個半小時，完成長逾20公里的「Garmin Run 亞洲系列賽事2023」香港站賽事。（柳俊江fb截圖）

柳俊江在去年12月31日完成「Garmin Run 亞洲系列賽事2023」的香港站賽事，形容自己「習慣了先苦後甜，精神慢慢會強大起來！所以我真的很喜歡跑步哦！」（柳俊江fb截圖）

至前日（1月3日），柳俊江在facebook上載有關其「2024年第一課」跑步操練的帖文，跑完比馬拉松更長的42.38公里路程。雖然當中沒有他的照片，但就有一張乾炒牛河與白菜仔的相片，稱自己「為咗陪個朋友，走隻全馬」，又說「可以凌晨食乾炒牛河，完全冇罪惡感」。同日他再上載帖文稱自己正改變跑姿，而那個帖文就是其facebook最後一則帖文。

除運動外，柳俊江過去偶然會在社交平台上載與女友的「放閃」合照，不過他最近一次上載與女友的合照，已是去年5月，此後的帖文就專注在其運動情況和工作。

柳俊江不時在facebook上載跑步照。（柳俊江fb圖片）

柳俊江亦不時發帖宣傳自己的「柳爺說話教室」課程，本月2日有帖文稱「柳爺說話教室」1月份課堂已開始接受報名；另外他也會上載影片，教授說話、穿衣等技巧，最近一段影片則是前日（3日）在Instagram上載、教人「點樣企」的影片，片中他面有鬚根、略顯憔悴，但談吐間亦有笑容，未見異樣。

其死訊傳出後，不少網民湧到影片下留言，稱不願相信這個消息，並指希望他安息：「柳爺可唔可以出嚟證實吓你冇事呀⋯⋯」、「接受唔到，睇咗你好多年，由你做主播開始follow到依家。柳爺，rest in peace」、「希望你安息 rest in PEACE」。

柳俊江1月3日在Instagram上載較人「點樣企」的影片，片中他面有鬚根、略顯憔悴，但談吐間亦有笑容，未見異樣。（柳俊江IG截圖）

另外，在本月1日，柳俊江曾在facebook發帖，為2024年訂下目標：「好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」不料數日後即傳出他輕生離世的消息。

柳俊江於1月2日發在facebook發帖為2024年訂下目標：「好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」（柳俊江fb截圖）

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