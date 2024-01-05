柳俊江輕生｜柳昨午回家　友今探訪無人應揭發　警檢旅行袋紅酒樽

「新聞王子」的42歲無綫新聞前主播柳俊江，今日（5日）被揭於大埔黃宜坳一村屋內輕生，消防爆門入屋，發現男事主倒臥屋內，救護員證實他已當場死亡。現場所見，多名軍裝警員到涉事大埔黃宜坳村屋地下單位調查，並在涉事單位圍上封鎖線，至晚上仍然未解封。大埔分區助理指揮官（行動）及大埔警區刑事調查隊均到場調查。有警員到現場附近一架懷疑屬於柳俊江的私家車搜查，並檢走兩個旅行袋及一個空的紅酒樽。



此外，有黑箱車停泊於附近位置，亦有親友到單位了解事件，其中一名女子相當傷心難過，手持紙巾，一度緊握雙拳，需身旁的人安撫。友人到場了解時，則稱現階段沒有任何回應，「只希望佢可以安息」。現場消息稱，柳俊江昨午（4日）約3時許返回住所，其女性友人今日上門尋找他，惟無人應門，友人感擔心下報警，消防到場破門入屋，發現柳俊江倒臥睡房內，救護員證實他當場死亡。



大埔分區助理指揮官（行動）（圖中）到場調查。（梁偉權攝）

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柳俊江曾於無線新聞記者逾8年，離職後他曾於香港電台擔任《議事論事》。談及柳最廣為人知的事，無疑是他於在2019年7月21日元朗襲擊事件中，遭白衣人毆至頭破血流的畫面，他其後因著經歷，出版著作《元朗黑夜──我的記憶和眾人的記憶》。柳過往亦多次捲入官非，包括於2020年在觀塘在前妻及其男友人用膳期間，突然出現並拳打其男友人，最終更鬧上法庭；同年，他曾於尖沙咀捲入交通事故，涉嫌危險駕駛被捕，最終被判處社會服務令。

他後來與前妻結束10年婚姻關係，並與跳高運動員楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，比柳年輕10歲，兩人經常放閃。惟去年年中柳在社交平台只談工作，有傳兩人已分手。

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柳俊江離開新聞行業後，積極參與動物保育工作，曾任愛協中國外展總監；其後亦曾任職九巴社區事務經理。現時他活躍於社交平台，不時發帖宣傳自己的「柳爺說話教室」課程。他亦熱愛跑步及運動，參與大小跑步賽事，除夕的早上才完成半馬比賽，形容自己「習慣了先苦後甜，精神慢慢會強大起來！所以我真的很喜歡跑步哦！」

元旦日他亦有發文，為2024年訂下目標：「好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」不料數日後即傳出他輕生離世的消息。

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