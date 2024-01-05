柳俊江輕生｜昨與同居女友爭執後分開回家　友人今接報上門揭發

前「新聞王子」柳俊江今午（5日）被揭發在大埔黃宜坳住所燒炭身亡，終年42歲。消息指，他昨午（4日）與36歲姓麥同居女友逛商場，其間因感情問題爭執並各自返家，女友當時仍聽到房內有聲。直至今日，女友感不妥通知柳俊江的友人上門，最終報警揭發事件。據悉，柳有情緒病紀錄，生前受感情問題困擾。警方將案件列作「屍體發現」處理。



前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜坳一間村屋內燒炭，當場死亡。（柳俊江fb圖片）

據了解，柳俊江與女友昨午2時許在大埔一商場為情爭執後，柳俊江先行回家，兩小時後女友亦獨自返家，當時仍聽到書房內有聲音，房門反鎖，認為柳俊江可能仍在房內發脾氣，故未有理會。至今日女友覺不妥，其後聯絡柳俊江居於附近的一名男性友人，最終由對方報案，揭發事件。

警方表示，今午3時33分接獲42歲姓柳男事主的友人報案，指柳在黃宜坳一村屋內反鎖房門，擔心其安危。消防到場破門，發現柳倒臥在地上，旁邊有一盤燒過的炭，他當場被救護員證實死亡，死因有待驗屍後確認。警方於現場並無發現遺書。

前「新聞王子」柳俊江今午（5日）在大埔黃宜坳住所燒炭身亡，大埔分區助理指揮官（行動）（中）到場調查。（梁偉權攝）

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