沙田五旬男子昏迷住所房間內　救護員到場證實死亡

撰文：歐文瀚
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警方今日（6日）下午2時許接獲一名女子報案，指其胞弟倒臥在沙田銀城街13號住所的房間內，救護人員到場後證實男子已死亡，其確實死因待驗屍後確定。據了解，死者是一名50歲姓莫男子。

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