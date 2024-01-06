珍惜生命│警員巡邏長沙灣發現貨車車斗冒煙　揭中年漢車內燒炭亡

長沙灣發生自殺案。6日晚上11時許，當局接獲報案指，一名男子懷疑被困在一輛冒煙的輕型貨車中。消防、救護員及警員趕至東京街與廣利道現場，發現涉事密斗貨車的車斗內，有一名男子昏迷不醒，立即為其檢查，惟證實已明顯死亡。救援人員在車內發現一盆炭，懷疑有人燒炭輕生。警方正調查事主身份及事件起因，稍後召食環署仵工到場協助將遺體舁送殮房。警方將案件列作「屍體發現」跟進。

據了解，事主年約40至50歲，家住李鄭屋邨，近日疑因欠債及感情問題不開心。



警方表示，6日晚上11時10分，長沙灣分區軍裝巡邏小隊人員在廣利道25號巡邏期間，發現一輛輕型貨車停泊於上址，並發現一名44歲姓張男子，倒臥於貨斗內，旁邊有一盤燒過的炭，懷疑燒炭自殺。事主於現場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確認。

警員封鎖現場調查。

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