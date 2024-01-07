行李篋藏$70萬搖頭丸　海關拘巴黎抵港本地男　為今年首宗

2024年伊始，海關今日（7日）偵破本年度首宗航空旅客販毒案件，並檢獲5.2公斤懷疑搖頭丸，拘捕一名從法國巴黎抵港本地男子。海關毒品調查科署理高級調查主任鄒永昌指，50歲被捕男子受人委託，帶一個經改裝有暗格的行李篋返港。海關相信毒販趁農曆新年前夕，囤積大量派對毒品。



海關偵破本年度首宗航空旅客販毒案件，並檢獲5.2公斤懷疑搖頭丸。（林振華攝）

被捕男報稱無酬托運行李篋 暗格藏$70萬毒品

今日（7日）早上，海關機場科人員為一名由巴黎飛抵本港的本地男子進行清關。人員為其寄艙行李篋清空後，仍發現異常沉重，更留意到行李篋底部位置，有被加厚改裝過的痕跡，懷疑藏有暗格。海關隨即以X光檢查行李篋的內部結構，發現X光影像有可疑，最終檢獲兩包毒品，為共重5.2公斤的懷疑搖頭丸，市值約港幣70萬元。

被捕本地男子年齡50歲，報稱任職工人，上月除夕（12月31日）由香港出發前往法國巴黎。被捕人聲稱，有人在法國當地將行李篋交付予他，讓他帶返香港再作處理，當中無收取任何報酬。

海關相信毒販趁農曆新年前夕 囤積派對毒品

海關毒品調查科署理高級調查主任鄒永昌指，毒品被大量膠紙紮實，再用碳紙包覆。海關將繼續調查該批毒品流向，不排除稍後有更多人被捕。案件轉交由毒品調查科，被捕男子以涉嫌販運危險藥物罪名被捕，案件將於明日1月8日於西九龍裁判法院提堂。鄒永昌補充，搖頭丸並非海關主要緝獲的毒品，去年在航空旅客販毒案件中，僅錄得一宗，相信毒販趁農曆新年前夕，囤積大量派對毒品，供應本地市場。

海關指，案件為本年度首宗偵破的航空旅客販毒案件，並成功從源頭堵截。海關呼籲市民切勿貪圖金錢利益，參與販毒活動，不要受任何人委託及聘請，運送受管制物品進出香港，切勿在未確定物品屬性下，貿然協助他人運送，海關會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區旅客，為他們清關。根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。