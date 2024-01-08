尖沙咀名錶世家劫案｜重案組再拘兩男女　至今共七人落網

上月12日在尖沙咀發生的近4000萬元「名錶世家」名錶劫案，警方於昨日（1月7日）再拘捕兩人，案件至今已有7人落網。



尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」12月12日遭多名匪徒持刀錘闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，警方接報到場，封鎖現場調查。（左朗星攝）

警方表示，油尖警區重案組人員經深入調查後，昨日（1月7日）早上在旺角必發道一單位，拘捕一名30歲非華裔男子，涉嫌「行劫」及「販運危險藥物」。單位內一名38歲外籍女子，則涉嫌「協助罪犯」及「販運危險藥物」被捕。人員在單位內檢獲共約529克懷疑「冰」毒，市值約22萬元。兩名被捕人現正被扣留調查。警方指，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕；同時呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661-9238或3661-9239與調查人員聯絡。

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事發於去年12月12日下午，警方接獲尖沙咀加連威老道25號店鋪職員報案，指一名男子懷疑佯裝顧客進入上址，另4名男子繼而行近上址櫃枱聲稱打劫，上址職員被上述男子以兩把約30厘米長的刀指嚇，其後以鐵錘破壞一個玻璃展櫃，共劫去約24隻手錶，總值約3,900萬元，賊人逃去。

警方於當日（12月12日）及翌日（13日），在荃灣、上水及元朗拘捕3名年齡介乎21歲至24歲的本地男子，涉嫌「串謀行劫」；警方隨後在12月17日，分別於中區及九龍城區拘捕一名20歲非華裔男子、及一名27歲非華裔男子，涉嫌「串謀行劫」。人員於大樹下東路檢獲兩把長約45厘米的刀，亦在大埔公路一斜坡檢獲兩支長約90厘米的鐵槌，及一批犯案時所穿的衣物。其中該名20歲非華裔男子，已被控一項「串謀行劫」罪，案件已於12月19日下午在九龍城裁判法院提堂。