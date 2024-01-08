大角咀獨居男單位內猝死　警到場調查

撰文：凌逸德
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今（8日）午11時許，一名男子到大角咀杉樹街德安樓，探望其獨居的51歲姓盧兄長，上門發現兄長在單位內昏迷，遂報案求助。警方及救護員接報到場，證實一名中年男子死亡，案件仍在調查中。

有人昏迷