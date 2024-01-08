油麻地單親母被捕託管3孩　鄰居無助報警　警：其後聯繫社署跟進

油麻地一名42歲單親媽媽，周六（6日）揭因欠交罰款被通緝，被捕後將3名年幼子女暫託男鄰居照顧，惟翌日（7日）他未能聯絡社工，無奈報警，3小時後才有警員接走3童。警方回覆查詢時表示，被捕女子將子女交託鄰居照顧時，亦將相關社工的聯絡方式轉交鄰居；翌日接獲鄰居報案，警員其後再與社署取得聯繫，將3童送院檢查及轉交社署跟進。社署指會密切跟進，包括在確定家庭的情況後，安排緊急兒童住宿照顧服務。



因為母親被捕，3名年幼子女暫託鄰居照顧一晚，曾先生因未能聯絡社工，昨日（7日）報警求助。（黃學潤攝）

警方表示，油麻地分區軍裝巡邏小隊人員，前晚（6日）約11時在東安街處理一宗噪音滋擾時，發現一班兒童在其他成人陪同下，在街上玩耍並發出噪音，大部分兒童及監護人經警方勸喻後離開。人員其後護送兩名未有成人陪同的兒童回家，並發現他們母親為一名被通緝人士，遂將其帶返警署調查。該名42歲被捕女子將3名子女交由鄰居代為照顧，同時將跟進其家庭的社工聯絡方式交給鄰居。

事發後翌日，昨日（7日）早上約9時，警方接獲該鄰居報案，指未能聯絡相關社工，並希望3名兒童改由他人代為照顧。警員其後到場，並與社會福利署取得聯繫，先將3名兒童送往廣華醫院作檢查，同日再轉交社會福利署跟進。警方將繼續與相關社工保持溝通，如發現有疏忽照顧的情況，會主動介入調查事件。

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社會福利署發言人於昨日回覆時表示，涉事家庭為社署跟進個案，社署社工知悉事件後，已接觸該家庭的3名子女，他們現於醫院接受檢查。社工會繼續密切跟進有關家庭的福利需要，並提供適切的支援服務，包括在確定家庭的情況後，為他們安排緊急兒童住宿照顧服務。

涉事男鄰居曾先生昨日向《香港01》透露，被捕女子臨走前，警員向他詢問：「阿生照唔照顧得起一晚呀？」他仗義表示一晚沒有問題，當晚亦為3童煮食。但翌日早上3童母親仍未回家、他又遲遲未能聯絡相關陳姓社工的電話，最終於早上9時報警，但直至中午12時許，才有警員到場將3童接往油麻地警署。