逾3年首宗跨境走私黃金　私家車暗藏$1000萬金塊　海關拘澳門司機

海關昨日（8日）在港珠澳大橋香港口岸，破獲逾3年來首宗以跨境私家車走私黃金的案件，檢獲約20公斤懷疑未列艙單金塊，市值約1,000萬元，拘捕涉案澳門男司機。由於內地金價上漲，海關不排除有人安排將黃金經澳門運往內地轉售，賺取差價。



海關1月8日在港珠澳大橋香港口岸截查一輛跨境七人私家車，檢獲約20公斤走私金塊，市值約1,000萬元。（羅敏妍攝）

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察胡銘淙表示，港珠澳大橋貨物組近期加強檢查離境私家車及其他可疑車輛，昨日截查一輛離境七人私家車時，發現司機形迹可疑，遂指示該車進行X光車輛檢查，結果顯示近車底位置有一個異常影像。關於於是加深檢查，最終在車輛前排中控台扶手下方一個暗格，檢獲20公斤黃金。

據了解，涉案者將該批金塊放入一個膠盒，再藏在一個原本不應用作儲物的暗格內；而涉案七人私家車同時有香港、澳門及內地車牌，過往有經港珠澳大橋往返的紀錄，但昨日被截查時，則是同一日內首次從香港出境。

海關1月8日在港珠澳大橋香港口岸截查一輛跨境七人私家車，檢獲約20公斤走私金塊，市值約1,000萬元。（羅敏妍攝）

涉案七人私家車的澳門男司機被捕，會被暫控一項輸出未列艙單貨物罪，明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊表示，海關會跟進調查涉案黃金的來源和擁有人，以及今次犯罪活動有無涉及洗黑錢。

何廷俊指出，目前香港金銀業貿易場資料顯示，每公斤黃金條售價約50萬港元；上海黃金交易所的每公斤黃金條售價則達約53萬港元，兩地差價達3萬元，海關不排除不法分子因此鋌而走險，走私黃金到內地轉售，以賺取差價。隨着疫情後復常，口岸全面開通，本港與澳門及內地恢復頻繁交通，海關亦不排除不法之徒藉此掩飾走私黃金。

海關1月8日在港珠澳大橋香港口岸截查一輛跨境七人私家車，檢獲約20公斤走私金塊，市值約1,000萬元。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊（左），聯同海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察胡銘淙講解案情。（羅敏妍攝）

海關提醒業界，貴金屬及寶石交易商監管制度的註冊過渡期，已於去年12月31日結束，任何人在如欲在香港進行進行貴金屬或寶石交易業務，並涉及12萬元或以上的金額，必須向海關關長註冊。除註冊人外，任何人聲稱是註冊人或獲授權交易貴金屬或寶石，而相關交易金額達12萬元或以上，即屬違法，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁6個月。

另外，走私亦屬嚴重罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪最高監禁7年及罰款200萬元。任何人如涉及洗黑錢罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁14年，犯罪得益亦會被充公。