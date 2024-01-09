警大嶼山打擊交通違例　派94張告票傳票　4人涉非法駕電動車被捕

大嶼山警區人員今日（9日）在區内舉行交通日，針對違例泊車引致交通擠塞、在非停車處違例泊車及沒有遵從交通標誌等交通問題執法。行動中，合共發出共94張定額罰款通知書或傳票，另又拘捕了介乎27至57歲的4名男女，他們涉嫌非法駕駛電動單車被捕，目前均已獲准保釋。



警方今日（9日）在區內共發出79張定額罰款通知書及15張傳票，涉及違例泊車、持過期駕駛執照駕駛、行人不依交通燈號橫過馬路等。（資料圖片）

警方表示，大嶼山警區交通執行及管制隊、交通隊及軍裝巡邏小隊人員今日在區內共發出79張定額罰款通知書及15張傳票，主要涉及違例泊車、未持有有效封閉道路許可證、沒有遵循道路標記、持過期駕駛執照駕駛、行人不依交通燈號橫過馬路、在行人路上騎單車及攀越或穿過路邊圍欄或中央分道而進入車路等問題。

行動期間，人員拘捕兩名分別27及57歲的本地男子，以及兩名分別36歲及52歲的本地女子，他們涉嫌 「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「行人路上駕駛」，並扣查4輛涉案電動單車。各人目前已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，除可被罰款，更有機會被取消駕駛資格；他們亦謂，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，重申市民必須遵守相關法例。

警方表明會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全，呼籲所有道路使用者遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」，特別是司機應要專注駕駛，多加留意路面交通情況、時刻保持警覺及注意定期保養車輛。