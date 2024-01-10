警多區舉交通日打擊交通違例　共拖12輛違泊車輛　發1377張告票

九龍城警區及西九龍總區交通部昨日（9日）進行聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中包括於限制區、巴士站及斑馬線範圍違例事項及違例泊車等。

行動中，人員除向涉及違例停泊車輛發出定額罰款通知書外，亦拖走10輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，人員向涉及單車或行人的交通違例罪行採取行動，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。警方亦採用流動錄影執法，加強打擊駕駛者不負責任的駕駛行為及態度。



另外，中區警區及灣仔警區亦於昨日（9日）舉行交通日，中區警區、灣仔警區及港島總區交通部人員在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，警方共拖走兩輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及發出1377張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。



警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有19輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。另外，警方發出13張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路，及沒有展示有效的車輛牌照。

警方在此作出呼籲，交通違例除會影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害自身安全，因此大家應顧己及人，守法守禮；亦呼籲駕駛人士，切勿為一時之便違例泊車，以確保道路暢通及保障道路使用者安全。

九龍城警區及西九龍總區交通部昨日（9日）進行聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。（警方提供）

區警區及灣仔警區昨日（一月九日）舉行交通日，中區警區、灣仔警區及港島總區交通部人員在區內多個交通黑點採取執法行動。（警方提供）