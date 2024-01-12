警尖沙咀放蛇打擊「黑的」拘3男　最多收多逾$260車資

警方表示，西九龍總區交通部、行動部及油尖警區，前日（10日）起一連兩日在尖沙咀進行代號「先刺」（FIRSTSTRIKE）的行動，主要打擊的士濫收車資、拒載、行車期間沒有展示的士咪表指示器 （俗稱「冚旗載客」）等違規行為，警員喬裝乘客在區內上車前往不同地點，司機到達目的地時，向人員收取比合理車資多出158元至264元的車費，總共拘捕三名的士司機。



警方展開打擊的士濫收車資、拒載、行車期間沒有展示的士咪表指示器 （俗稱「冚旗載客」）等違規行為。 （俗稱「冚旗載客」）等違規行為（警方提供）

三名被捕男子年齡介乎45至73歲本地男子，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」，其中一名司機為「被通緝人士」，所有被捕人現已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。據了解，被通緝男子事前欠交罰款。

另外，警方向17名違例的士司機發出交通傳票通知書，涉及「冚旗載客」及「沒有展示的士司機證於證件架上」，涉違反香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛) 規例》內規定。

警方非常重視「濫收車資」的案件，並提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為，根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄六個月及罰款一萬元，警方重申行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。