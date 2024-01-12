屯門輕鐵安定站貨車吊臂勾斷電纜　5條路線改道　乘客逃生門疏散

今日（12日）上午8時05分，一輛貨車行經屯門輕鐵安定站對開，其吊臂撞到輕鐵電纜，擦出火花。警方接報到場，證實事件中無人受傷，但事故導致輕鐵服務受阻，港鐵職員正在場處理。消防協助疏散244名乘客。港鐵稱，輕鐵安定站附近架空電纜供電故障，路綫505、507、614、614P、751 將受影響。



港鐵在輕鐵站廣播稱5條路線受影響情況如下：

505列車改道豐景園、兆康、屯門碼頭、青雲、龍門，不會途經兆麟至建安；

507列車改經美樂、龍門、青雲、鳴琴、石排，不會途徑兆禧至大興北；

614及614P改經美樂、龍門、青雲、鳴琴、大興北、澤豐及屯門醫院，不會途徑兆禧至鳳地；

751改經大興南、鳴琴、石排、山景南，不會途徑蔡意橋至友愛。

港鐵現正安排免費接駁巴士來往港鐵兆康站、屯門站、石排、三聖、屯門碼頭，途徑景峰、大興。



現場所見，一段約10米長的架空電纜垂下，疑被貨車吊臂勾斷。據知殃及多段輕鐵路線。現場一列車上的乘客，由列車的逃生門落車，港鐵職員在場協助。

受事故影響，5條輕鐵路線要改道。（facebook「屯碼.蝴蝶灣-屯門 Tuen Mun Pier Head.Butterfly Bay-Tuen Mun」圖片）

有乘客由列車車尾逃生門離開。（蔡正邦攝）

涉事貨車司機在場稱，吊臂未有收妥肇事。他說：「收雞（吊臂）收得唔夠，唔夠低，係我。我喺友愛垃圾站出嚟（收垃圾），正常4米5，我哋應該5米度，收得唔夠低。有電，發覺到嘅，啪一聲，我發覺到嘅，斷咗，無跟車得我一個。」

貨車司機在場向警員提供資料。（蔡正邦攝）