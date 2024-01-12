啟德承富里地盤男工被石擊中　昏迷送院搶救

撰文：凌逸德
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今日（12日）上午11時許，警方接報啟德承富里一個工地發生工業意外。一名男工人在3樓平台被石擊中昏迷。救援人員到場，稍後將傷者送往聯合醫院搶救。

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