珍惜生命｜香港仔南朗山道男子車內燒炭尋短　胞妹發現惜為時已晚

香港仔有人燒炭尋短。今晚（12日）約7時14分，警方接獲一名女子報案，指其胞兄駕駛外出後更失去聯絡，並向女友傳短訊透露輕生念頭。救援人員接報後四出尋覓事主，最終於晚上約8時半在南朗山道近直升機坪位置，發現事主於一輛私家車懷疑燒炭尋短。消防到場破門救出36歲姓譚男事主，他陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救後終證實不治。警員正調查事件起因。



警員接報到場調查。

警方表示，今晚（12日）7時14分接獲報案，指懷疑一名36歲姓譚男子企圖自殺，救護員和警員接報到場，發現譚男倒臥在一輛停泊於香港仔南朗山道近一個斜坡的私家車，譚男旁邊有一盤燒過的炭，事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後證實不治，警方在現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確認。

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