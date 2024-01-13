德國建材高成本空運來港惹疑　海關揭為$460萬K仔　拘25歲收件男

海關偵破一宗空運郵包販毒案。上周五（5日），關員在機場查驗一件由德國抵港，報稱載有建築原材料的空運郵包。由於涉案郵包不符合經濟原則，以高昂成本運送僅3包建築原材料，情況罕見，遂引起海關懷疑。經高科技儀器查驗後，海關在郵包內檢獲9.5公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值460萬元。海關於今日（13日）拘捕一名報稱會所職員的25歲本地男子，他聲稱收取數千元報酬收取郵包。他將被暫控一項販運危險藥物罪，下周一（15）在屯門裁判法院提堂。



海關在郵包內檢獲9.5公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值460萬元。（王譯揚攝）

上周五，關員在機場根據風險管理評估，揀選及查驗一件由德國運送往香港，報稱載有建築原材料的空運郵包。由於涉案郵包以高昂成本運送僅3包以膠袋包裹的建築原材料，情況罕見，遂引起海關懷疑。透過X光及拉曼光譜儀查驗後，發現郵包藏有9.5公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值460萬元。

海關今日展開監控遞送行動，在屯門拘捕一名報稱會所職員的25歲本地男子。經調查，涉案男子聲稱收取數千元報酬收取郵包，他將被暫控一項販運危險藥物罪，下周一在屯門裁判法院提堂。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

海關在郵包內檢獲9.5公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值460萬元。（王譯揚攝）

海關呼籲市民，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動；亦應時刻提高警覺，不要接受任何人的聘請或委託，運送受管制的物品進出香港。市民亦切勿在未確定物品屬性情況下，貿然協助他人運送郵件。市民亦切勿將地址等個人資料交予他人以作收取郵包。

海關重申，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。