石澳遇溺｜女子墮海　兄弟落水救人同遇溺　兩男女昏迷送院後不治

石澳發生墮海奪命意外。今（14日）午近1時，警方接獲多個報案，指有人於石澳近大頭洲沙灘對開位置墮海。水警及救援人員接報到場，將2男1女救上岸，惟當中兩男女昏迷不醒，送院後不治。另外一名墮海男子，則右腳受傷，清醒自行上岸。消息稱，兩死者為姊弟，均為內地人，來港「一日港」時出事。



現場消息指，一行6人前往石澳郊遊，當時涉事三人在岸邊「打卡」拍照，女事主突遭大浪捲入海中，兩名兄弟落海救人時亦被大浪扯走。其中一名男子自行上岸，但直至附近船家協助及水警到場後，另兩人才被救起，送到藍灣半島碼頭後，再由救護車送往東區醫院搶救。期間戴上氧氣罩協助呼吸，可惜經搶救後不治。另外一名墮海男子，則右腳受傷，清醒自行游泳上岸，其後被送往東區醫院治理。其他家屬亦陸續到醫院了解情況。

救護員為傷者戴上氧氣罩協助呼吸，再由救護車送往東區醫院搶救。

警方表示，今午約12時54分接獲釣魚人士報案，指大頭洲石澳山仔路一崖底對開約20米海面，有3人遇溺。水警救起1男1女，他們昏迷被送往東區醫院搶救後，證實死亡；另一名墮海男子則自行返回岸邊，腳部受傷，同被送院。3名事主同姓張，死者分別為57歲及55歲姊弟，為內地人；傷者則是61歲兄長。

警方經初步調查後，相信女事主在上址拍照期間，意外被浪捲入海中，另兩人跳入海中嘗試將其救起，其後遇溺。警方將案件列作「送院時死亡及有人遇溺」處理，稍後會為兩名死者驗屍確定死因。事件中，亦有一名男警救人期間手部受傷，送院治理。

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傷者由水警輪載送到藍灣半島碼頭，救護員為他們戴上氧氣罩協助呼吸，再由救護車送往東區醫院搶救。（讀者鍾先生提供）