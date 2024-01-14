石澳遇溺｜內地兄妹葬身怒海　6人去剩4人返　疑打卡拍照樂極生悲

石澳今午（14日）發生的遇溺慘劇，最終兩名內地男女遊客葬身怒海。消息稱，兩死者為兄妹關係，事發時另與兄長、女兒等親友等一行6人在岸邊「打卡」拍照期間出事，女死者疑遭大浪捲走，兩名胞兄跳海營救時，同樣不敵怒海，最終2死1傷，樂極生悲。



其中一名事主送院時須戴上氧氣罩，惜由救護車送往東區醫院搶救後，終告不治。

不幸身亡兄妹姓張（57歲及55歲），為內地人；而墮海獲救的61歲男子亦為兩人胞兄，持有香港身份證，居於彩虹邨。據了解，事發時他們一行6人前往石澳一帶遠足，同行另有張婦的兩名女兒（29及27歲）及一名28歲女親友，均為內地人。

途至大頭洲時，三兄妹在岸邊「打卡」拍照，張婦突遭大浪捲入海中，兩名兄長見狀大驚，情急下雙雙跳落海救人，結果亦不敵怒海巨浪，身處岸上的張婦女兒目睹後欲救無從，只能高聲呼救；最終只有61歲胞兄成功返上岸，另外兩人直至水警趕抵才獲救起，再由附近船家協助送往小西灣藍灣半島碼頭，轉由救護車急送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術。

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案發於今（14日）午約12時52分，警方接獲多個報案，指有人於石澳近大頭洲沙灘對開墮海。救援人員接報趕抵尋獲2男1女，其中兩名男女獲救時昏迷，送往東區醫院搶救後不治；剩餘一名墮海男子則右腳受傷，清醒自行上岸送院。同行其他家屬事後趕抵醫院了解。

傷者由水警輪載送到藍灣半島碼頭，由救護車送往東區醫院搶救。（讀者鍾先生提供）