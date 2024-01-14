吉隆坡抵港男女攜12枝紅酒　海關揭藏18公斤液態可卡因值$1800萬

海關昨日（13日）偵破一宗航空旅客販毒案，關員在機場為一對從馬來西亞吉隆坡入境香港的外籍男女清關時，發現兩人共攜有12枝紅酒入境，海關感到可疑，遂進行抽驗，發現酒樽內液體呈淺粉紅色，與正常紅酒有異；且打開酒樽後，散發出刺鼻酸味。最終，海關檢獲18公斤懷疑液體可卡因，市值總值1800萬元。海關以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕該兩名男女。



海關檢獲18公斤懷疑液體可卡因。(王譯揚攝）

報稱為裝修工人的59歲男子與報稱為司機的37歲女子，兩人聲稱從吉隆坡購買紅酒，準備贈送香港的朋友及客户，惟未能提供相關購買記錄。海關將繼續調查毒品的來源、去向，以及兩名被捕人的來港目的，不排除稍後有更多人被捕。

毒品調查科調查主陳綺琪指，犯罪集團以以假亂真的手法，將液態毒品灌入酒樽，企圖避開海關偵查，而面對毒販層出不窮的收藏手法，海關配備先進精準的儀器，利用電子掃描系統及拉曼光譜儀，協助查驗工作。

農曆新年將至，海關將加強執法，將適時調整策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客清關。海關重申，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。