元朗男子捱貨車撞　送院後陷入昏迷

撰文：林澤鋒 馬耀文
出版：更新：

元朗發生交通意外。今日（16日）上午7時12分，一輛貨車沿元朗十八鄉路行駛，至私人屋苑瑧頤對開時撞到一名男途人。據報事主初時清醒，惟送抵博愛醫院後陷入昏迷。警方正調查意外原因及經過。

突發
車禍