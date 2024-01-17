新蒲崗8個月大男嬰昏迷　送院搶救後不治

撰文：凌逸德
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今日（17日）下午2時14分，新蒲崗景福街87A號一個單位一名女子報案，指其8個月大兒子昏迷，救護員到場將男嬰送往廣華醫院搶救，惟終告不治。消息稱，男嬰早前曾經患病，今日疑飲奶後嗆喉導致昏迷。

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