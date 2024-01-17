銅鑼灣地舖遭爆鎖掠$5000　灣仔三無大廈住宅險遇竊　警拘兩男匪

年近歲晚，爆竊犯繼續針對「低設防」商戶和住宅下手。警方過去4日（14至17日）於灣仔區進行反爆竊行動，成功偵破一宗爆竊案和一宗企圖爆竊案，拘捕兩名分別41歲和51歲的男子，並搜獲部分贓物和犯案工具。警方指，其中一人涉嫌砸毀銅鑼灣一小食店的門鎖後偷走5,000元；另一人則涉嫌試圖向灣仔區內一「三無大廈」住宅單位下手，被揭發後事敗。據悉兩名疑犯均非「慣犯」，不排除因「等錢駛」而犯案。



41歲劉姓本地男子涉嫌昨日（16日）爆竊銅鑼灣怡和街一間地舖小食店，並偷走5,000元現金，今日（17日）被警方拘捕。（梁偉權攝）

灣仔警區刑事調查總督察劉曉徽表示，警方過去4日在區內執行反爆竊行動，人員昨日（16日）接報指銅鑼灣怡和街一間地舖小食店遭人爆竊，賊人用硬物破壞店舖捲閘鎖頭後，從正門潛入搜掠，在收銀機偷取5,000元現金後逃去。警方深入調查後鎖定疑犯行蹤及身分，今日（17日）早上以涉嫌「爆竊」罪拘捕涉案41歲劉姓本地男子，並在其身上搜出懷疑是贓物的300元現金，以及犯案時的工具和衣服。

警方另於周日（14日）發現皇后大道東某棟「三無大廈」內有可疑人出沒，更試圖闖入一住宅單位爆竊，被戶主揭發。警方經調查後，於前日（15日）以涉嫌「企圖爆竊」罪拘捕涉案51歲溫姓本地男子。劉曉徽重申爆竊屬非常嚴重罪行，最高可被判監14年，被捕人正被扣查，稍後將被落案起訴。據了解，兩名疑犯均報稱無業，但非爆竊「慣犯」，不排除有人因缺錢「走投無路」下鋌而走險。

灣仔警區刑事部督察陳倩怡分析稱，警方留意到賊人會先於目標大廈或店舖附近遊蕩，揀選「低設防」目標、如「三無大廈」或僅用較簡單鎖頭的商店，並趁店員下午外出用膳或深夜關門等時機下手。她相信市民可能在年近歲晚離境、或較多時間離開住所，可能令不法之徒乘機入屋或店舖爆竊，故市民離開住所或店舖時應鎖好門窗，避免擺放貴重財物或大量現金於處所內，同時要加強門窗保安措施。

陳亦呼籲大廈物業管理和保安員要時刻保持警覺，留意是否有「生面口」的人在大廈附近出現，如有發現應主動了解其身分和到訪目的，認為有可疑時應立即通知警方。她強調灣仔警區會繼續以高姿態巡邏，防止及打擊爆竊罪案，冀讓市民開心和安心過年。