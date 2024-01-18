彩虹邨紅梅路25歲青年被貨車撞倒　重創送院

撰文：翁鈺輝
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今日（18日）清晨6時41分，黃大仙彩虹邨錦雲樓對開紅梅路，有貨車撞到男途人。傷者姓陳25歲，重創由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。貨車司機57歲，警方正調查意外原因。

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