警拘4名慈善機構男職員涉串謀詐騙$5000萬　消息指為基督教正生會

撰文：凌逸德
出版：更新：

警方拘捕4名慈善機構男職員，涉嫌串謀詐騙5000萬港元。警方將於下午3時在新界南總區總部召開記者會交代案情，《香港01》屆時會直播。消息指，涉案慈善機構是基督教正生會。

突發
慈善機構
詐騙