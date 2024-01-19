14歲少年犯遇襲肛門受傷　2懲教員及4囚犯涉傷人被拘控　下午提堂

周日（14日）懲教署接獲壁屋懲教所一名還押男在囚人士的家屬投訴，指該名男囚犯曾被一名二級懲教助理襲擊，署方其後將個案轉交警方跟進調查。警方今日（19日）表示，經調查後，於本周三（17日）以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子。警方已暫控5名被捕男子合共一項傷人罪，案件今日（19日）下午在觀塘裁判法院提堂。餘下一名被捕人已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

消息指，遇襲男囚犯年約14歲，早前曾與多名在囚人士一同玩鬧，期間意外觸怒一名二級懲教助理，事後事主遭到襲擊，肛門受傷流血。據悉，案中有人分別「睇水」、制服少年及施襲。被捕6人中，4人為囚犯（19至20歲），2人為懲教助理（33及54歲），其中54歲懲教助理獲准保釋，據知暫未有證據顯示他有份施襲。



懲教署周日（14日）表示，接獲壁屋懲教所一名還押在囚人士的家屬投訴，指該名在囚人士曾被一名二級懲教助理襲擊，要求署方代為報警；署方獲悉後，同日按既定機制將個案轉交警方跟進調查，並將涉事人員停職。署方強調，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求，任何人員如干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。