勞工處一連4日反非法勞工拘13人　其中一女涉管有行使偽造身份證

入境處自本周一至昨日（15至18日）一連4天，在全港多區展開反非法勞工行動，合共拘捕13名介乎22至57歲的非法勞工，其中一名男子則持「行街紙」，另一名女子則同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。



入境處本月15至18日一連4日，在全港多區展開反非法勞工行動，並拘捕13名非法勞工。（入境處提供）

入境處特遣隊人員搜查在行動中，搜查裝修中單位、餐廳及零售店舖等24個目標地點，拘捕介乎22至57歲的5男2女，當中一名女子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。至於在該處聯同警方執行的「冠軍行動」中，執法人員於中西區搜查83個目標地點，拘捕介乎30至50歲的1男5女，其中一名男子持有俗稱「行街紙」、不允許僱傭工作的擔保書。

入境處強調，任何人違反對其有效的逗留條件即屬犯罪，所有旅客在未獲批准前，不論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者會被檢控，最高可被罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；而根據《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，否則最高可被判罰款5萬元及監禁3年。任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證，最高亦可被判罰款10萬元及監禁10年。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主須查閱求職者的有效旅行證件，否則最高可被判罰款15萬元及監禁一年。

另外，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，可被罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等亦可能需負上刑事責任，高等法院早前亦表明聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。